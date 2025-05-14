ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз ухвалив новий, 17-й пакет санкцій проти Росії, які мають на меті ще більше ізолювати країну на міжнародній арені та посилити тиск на її економіку в умовах продовження агресії в Україні. Ключові елементи пакету спрямовані на боротьбу з обходом санкцій та забезпеченням їх ефективності.

Перш за все, нові обмеження торкнуться понад 100 нафтових танкерів, що мають зв'язки з російським тіньовим флотом. Це важливий крок для блокування можливості Росії експортувати нафту і нафтопродукти через непрозорі схеми, що дозволяють уникати прямого контролю з боку міжнародних органів.

Також, до списку санкцій потраплять компанії з кількох третіх країн, зокрема з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Сербії, В'єтнаму та Узбекистану. Ці держави підозрюються у допомозі Росії обходити існуючі санкції шляхом посередницьких угод або надання підтримки у постачанні стратегічно важливих товарів, таких як технології, які можуть використовуватися для військових цілей.

Цей крок ЄС також ставить під сумнів стабільність міжнародної торгівлі з Росією, особливо в контексті наростаючої ізоляції Москви та її союзників. Очікується, що нові санкції ще більше ускладнять доступ Росії до важливих міжнародних ринків і технологій, що у майбутньому може суттєво обмежити її економічний розвиток і здатність продовжувати війну в Україні.