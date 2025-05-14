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Війна

Генштаб назвав три найгарячіші напрямки на фронті

Генштаб назвав три найгарячіші напрямки на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 163 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках — саме там відбулося понад дві третини усіх сутичок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Згідно з даними, противник активно застосовував усі види озброєння. Зокрема, зафіксовано:

- 1 ракетний удар,

- 78 авіаційних ударів, під час яких скинуто 138 керованих авіабомб,

- 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню,

- понад 5000 артилерійських обстрілів по всій лінії фронту,

- використано 2983 дрони-камікадзе, які атакували позиції Сил оборони та населені пункти.

У відповідь ЗСУ завдали серйозних втрат противнику. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили:

- 14 районів зосередження особового складу, озброєння та техніки,

- 1 засіб протиповітряної оборони,

-2 артилерійські системи ворога.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі Авдіївки, Часового Яру, Мар’їнки та Сіверсько-Лиманської дуги. Противник не припиняє спроб прорвати українську оборону, водночас ЗСУ продовжують ефективно стримувати натиск і завдавати контрударів.

Теги:

Генштаб ЗСУситуація на фронті
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