Генштаб назвав три найгарячіші напрямки на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 163 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках — саме там відбулося понад дві третини усіх сутичок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Згідно з даними, противник активно застосовував усі види озброєння. Зокрема, зафіксовано:

- 1 ракетний удар,

- 78 авіаційних ударів, під час яких скинуто 138 керованих авіабомб,

- 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню,

- понад 5000 артилерійських обстрілів по всій лінії фронту,

- використано 2983 дрони-камікадзе, які атакували позиції Сил оборони та населені пункти.

У відповідь ЗСУ завдали серйозних втрат противнику. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили:

- 14 районів зосередження особового складу, озброєння та техніки,

- 1 засіб протиповітряної оборони,

-2 артилерійські системи ворога.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі Авдіївки, Часового Яру, Мар’їнки та Сіверсько-Лиманської дуги. Противник не припиняє спроб прорвати українську оборону, водночас ЗСУ продовжують ефективно стримувати натиск і завдавати контрударів.