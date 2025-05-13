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Полiтика

РФ озвучила ультиматум до України перед переговорами у Стамбулі

РФ озвучила ультиматум до України перед переговорами у Стамбулі

Фото: Сергій Рябков

У Стамбулі росія під час переговорів з Україною хоче порушити питання, про які говорила раніше. Серед них – тимчасово окуповані території.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як стверджує заступник глави МЗС росії, теми переговорів щодо України в Стамбулі 15 травня охоплюватимуть нібито стале врегулювання та "реалії на місцях, включно з питанням територій".

Рябков повторив наративи росії про “першопричини” повномасштабної війни проти України.

Водночас він згадав про "денацифікацію київського режиму" та необхідність "визнання нових реалій на землі", тобто йдеться про визнання тимчасово захоплених територій України під контролем Росії.

Раніше українська сторона неодноразово заявляла, що ніколи не визнає окуповані території російськими.

Крім цього, 8 травня сейм Литви одностайно проголосував за резолюцію, в якій підтвердив той факт, що підтримує таку позицію та ніколи не визнає захоплені рф населені пункти України російськими.

Теги:

мирні перемовиніУкраїна-Росія
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