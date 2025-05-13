У Пакистані розповіли про свої втрати під час бойових дій проти індійських військ

Під час останнього загострення конфлікту з Індією Збройні сили Пакистану зазнали значних втрат — загинули 11 військових, ще 78 отримали поранення.

Про це повідомило військове командування країни, передає місцеве видання Dawn.

Крім того, за даними армії, під час бойових дій загинули 40 цивільних осіб, серед яких семеро жінок і 15 дітей. Ще 121 мирний житель постраждав.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф оголосив, що 16 травня в країні відбудеться офіційне вшанування Збройних сил за їхні “чудові успіхи на фронті”.

Нагадаємо, після теракту 22 квітня 2025 року в Пахалгамі, де загинули 26 осіб, включаючи 25 індійських туристів, відносини між Індією та Пакистаном різко загострилися. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних угруповань, що призвело до серії дипломатичних та економічних заходів з обох сторін.

Як повідомлялося, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Водночас Індія скерувала військовий авіаносець INS Vikrant з бойовими кораблями ближче до Пакистану.

Нагадаємо, що індійські чиновники зреагували на заяви Ісламабаду від 7 травня про те, що Пакистан нібито збив 5 індійських літаків, серед яких було три винищувачі французького виробництва Rafale. Посольство Індії в Пекіні заперечило це.

«Ми рекомендуємо вам перевірити факти та перехресно перевірити свої джерела, перш ніж поширювати таку дезінформацію», — заявили у відомстві.

Водночас високопоставлений чиновник розвідки Франції анонімно підтвердив CNN, що Пакистан справді збив один французький винищувач Rafale, який був у складі ВПС Індії. Це перший подібний випадок, коли один із сучасних військових літаків французького виробництва втратили в бою.

На фотографіях частин літака, який розбився в Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії, за повідомленням CNN, видно етикетку французького виробника, але експерти заявили, що неможливо сказати, чи ця деталь походить від літака Rafale.