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Суспiльство

14-річний підліток на замовлення російських спецслужб намагався спалити синагогу

14-річний підліток на замовлення російських спецслужб намагався спалити синагогу

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох людей за підозрою в підпалах на замовлення російських спецслужб, повідомила пресслужба СБУ 13 травня.

Як заявили в СБУ, правоохоронці «викрили нові спроби РФ розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України». Затримані вчиняли «серійні підпали» у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

«У Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох «коктейлів Молотова». Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я», – йдеться в заяві.

Служба додає, що неповнолітній потрапив у поле зору спецслужб РФ, шукаючи підробіток у Телеграмі, але грошей зрештою не отримав.

Також СБУ звітує про затримання:

  • двох дезертирів на Дніпропетровщині, які погодилися знищувати службові авто ЗСУ і після підпалу військового пікапа отримали завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій; їх затримали після першого підпалу
  • 22-річного чоловіка на Харківщині, який «за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи Укрзалізниці»
  • 16-річного студента одного з профтехучилищ на Вінниччині, який прибув до Києва для підпалів позашляховиків Сил оборони; його затримали, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БПЛА Національної гвардії

Фігурантам повідомили про підозру в диверсіях, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та умисному пошкодженні чужого майна. У разі визнання винними їм загрожують «різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна».

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття та запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових та цивільних об’єктах. У січні СБУ повідомила про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 2024 року. У службі наголошують, що 22% тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Раніше проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.

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