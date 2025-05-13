Сьогодні гурт Ziferblat представить Україну в першому півфіналі «Євробачення-2025»

Сьогодні ввечері, 13 травня, увага українських шанувальників музики прикута до швейцарського Базеля, де відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Саме сьогодні на сцену вийде український гурт Ziferblat, щоб представити нашу країну з піснею "Bird of Pray".

Виступ українців запланований під номером 5. Гурт, що складається з братів Данила та Валентина Лещинських та барабанщика Федора Ходакова, готовий продемонструвати свою унікальну енергетику та глибоку композицію "Bird of Pray", яка вже полюбилася багатьом українцям. Пісня, що стала переможною у Національному відборі, є сильною та символічною, торкаючись тем віри, втрат та надії.

Зазначимо, що Ziferblat здобув перемогу у фіналі Нацвідбору 8 лютого в Києві, отримавши потужну підтримку як від глядачів, так і від професійного журі. Це не перша спроба гурту потрапити на головну європейську сцену – торік вони посіли друге місце у Нацвідборі, але цьогоріч їхня мрія здійснилася.

Особливу увагу привертають сценічні образи музикантів, створені відомим українським дизайнером Іваном Фроловим. За його словами, натхненням для костюмів стали особистості учасників гурту, а також візія України як вільної, квітучої та щасливої країни. Костюми покликані відобразити стійкість, глибину та сучасну українську ідентичність.

Пряму трансляцію першого півфіналу «Євробачення-2025» можна буде подивитися о 22:00 за київським часом на телеканалі Суспільне Культура.

Запрошуємо всіх українців вболівати за гурт Ziferblat та підтримати наших представників на шляху до фіналу! Чекаємо перемоги в Базелі!