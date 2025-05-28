﻿
Культура

Український гурт Ziferblat назвав суму, яку зібрав під час конкурсу "Євробачення" на розмінування українських земель

Український гурт Ziferblat назвав суму, яку зібрав під час конкурсу "Євробачення" на розмінування українських земель

Музиканти, які тиждень тому повернулися з Базеля до Києва, не стали відпочивати. Зокрема, як повідомляє ТСН, артисти провели пресконференцію, де розповіли про участь у "Євробаченні" та підбили підсумки благодійного збору, в якому  Ziferblat збирав кошти на розмінування українських земель.

Музиканти наразі передали благодійному фонду Сергія Притули два мільйони гривень, які витратять на закупівлю двох "ЗМІЇВ" — спеціальних машин для розмінування. Збір ще триває, тож охочі можуть до нього долучитися.

"Найближчим часом плануємо завершити збір, придбати техніку та відправити її на полігон. Можливо, самі туди поїдемо - усе проконтролювати й прозвітувати", - діляться артисти.

Також Ziferblat поділився подальшими музичними планами, серед яких можливі творчі колаборації з литовським представником Katarsis та португальськими артистами з NAPA. Як говорять артисти, "Євробачення" — це важливий етап в їхній кар'єрі, однак попереду ще будуть нові вершини, зокрема, підкорення європейської сцени.

"Євробачення" - це точно важливий етап у нашому житті, але не вершина. Ми бачимо його як старт для подальшого руху в Європі. Сьогодні українська музика має шанс звучати по всьому світу - і ми хочемо цим шансом скористатись", — додали музиканти.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Ziferblatгурт ZiferblatЄвробачення 2025
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Головне 28.05.2025 11:53:31
Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Читати
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Головне 28.05.2025 11:34:10
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Читати
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Аналітика 28.05.2025 11:28:11
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Читати

Популярнi статтi