Музиканти, які тиждень тому повернулися з Базеля до Києва, не стали відпочивати. Зокрема, як повідомляє ТСН, артисти провели пресконференцію, де розповіли про участь у "Євробаченні" та підбили підсумки благодійного збору, в якому Ziferblat збирав кошти на розмінування українських земель.

Музиканти наразі передали благодійному фонду Сергія Притули два мільйони гривень, які витратять на закупівлю двох "ЗМІЇВ" — спеціальних машин для розмінування. Збір ще триває, тож охочі можуть до нього долучитися.

"Найближчим часом плануємо завершити збір, придбати техніку та відправити її на полігон. Можливо, самі туди поїдемо - усе проконтролювати й прозвітувати", - діляться артисти.

Також Ziferblat поділився подальшими музичними планами, серед яких можливі творчі колаборації з литовським представником Katarsis та португальськими артистами з NAPA. Як говорять артисти, "Євробачення" — це важливий етап в їхній кар'єрі, однак попереду ще будуть нові вершини, зокрема, підкорення європейської сцени.