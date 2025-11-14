Гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, номінували на нагороду "Ікона стилю" за їхні яскраві сценічні костюми.

Образи від FROLOV

На конкурсі учасники гурту Ziferblat виступали в ефектних образах від відомого українського бренду FROLOV. Костюми включали розкльошені штани та сорочки. Особливу увагу привернув фронтмен Даниїл Лещинський, який був вдягнений у костюм кольору фуксія. Його образ доповнювали блискуча вишивка, пасок і фірмове серце бренду FROLOV.

Реакція публіки

Яскраві та сміливі костюми артистів справили незабутнє враження на фанатів Євробачення з різних країн, отримавши багато схвальних відгуків. Однак, як зазначається, не всі українці були в захваті від їхнього сценічного одягу, що викликало певні дискусії в соціальних мережах.

Як проголосувати

Голосування щодо визначення лауреата нагороди "Ікона стилю" на Євробаченні-2025 триватиме до 16 листопада. Віддати свій голос можна в офіційному застосунку пісенного конкурсу Євробачення.