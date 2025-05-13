Стало відомо, куди здійснить перші візити Папа Римський Лев XIV

Новий Глава Католицької Церкви, Папа Римський Лев XIV, обраний 8 травня 2025 року, визначився з країнами, які стануть першими на карті його міжнародних візитів. За інформацією італійського видання La Repubblica, понтифік має намір відвідати Україну, Туреччину та Перу.

Ця новина викликала значний резонанс, адже перші закордонні поїздки нового Папи традиційно вважаються знаковими і визначають пріоритети його понтифікату. Включення до цього списку України є важливим сигналом підтримки для країни в нинішніх складних умовах.

За даними La Repubblica, ймовірним напрямком першого візиту може стати Туреччина, зокрема місто Ізнік (Нікея), що пов'язано з відзначенням 1700-ї річниці Першого Вселенського Собору. Однак, видання також чітко вказує на намір Папи відвідати Україну та Перу.

Для України потенційний візит Папи Лева XIV стане знаковою подією та виявом солідарності Апостольської Столиці з українським народом. Зважаючи на попередні заяви понтифіка щодо важливості миру та засудження війни, його приїзд може мати важливе як духовне, так і суспільно-політичне значення.

Варто зазначити, що Перу є країною, з якою Папа Лев XIV (у миру Роберт Френсіс Превост) має особливий зв'язок, адже він тривалий час служив там як місіонер та є громадянином цієї країни.

Офіційного підтвердження дат та конкретних планів візитів Ватикан поки не оприлюднив, але публікація в авторитетному італійському виданні La Repubblica дає чітке уявлення про географію перших міжнародних подорожей нового Папи Римського Лева XIV.