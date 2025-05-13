Київські лікарі врятували 29-річного військового: уламок залетів в око, а дістали його через ніс

Міністр МОЗ Віктор Ляшко розповів історію порятунку українського військовогг Павла. Він отримав складне поранення обличчя: уламок пройшов через очну орбіту та заблокував лобову пазуху.

«Історія Павла — про те, як міжнародний обмін досвідом дає шанс на одужання», — зазначив керівник відомства.

Він поширив фото бригади хірургів з клінічної лікарні у Феофанії. Саме вони прийняли складне, але виважене рішення: не видаляти уламок через рановий канал, щоб уникнути додаткової травми структур орбіти.

«Замість цього лікарі центру патології ЛОР-органів провели ювелірну операцію — вилучили уламок через порожнину носа, одночасно забезпечивши дренаж лобної пазухи. Це дозволило зберегти анатомічну цілісність і дати шанс на ефективне відновлення», — пояснив Віктор Ляшко.

Також міністр виклав світлину трьох уламків, які видаляли хірурги та рентгенівський знимок, де видно, як це залізо застрягло у черепі військового.

За словами міністра, під час операції та у післяопераційному періоді були застосовані методики, засвоєні завдяки співпраці з клінікою-партнером CHU de Lille у Франції.

«Хоча французькі колеги рідко стикаються з бойовими травмами, саме їхній досвід допоміг знайти оптимальне рішення в надзвичайно складних умовах. Ці підходи були адаптовані українськими лікарями до реалій воєнної медицини», — пояснив ляшко.

Зараз команда лікарні вже готується до впровадження нових технологій, які стали можливими завдяки співпраці з французькими колегами: комп’ютер-асистованої навігаційної хірургії та лазерної мікроендоскопії гортані.

Фахівцям Феофанії — вдячність за високий рівень професіоналізму та просування інновацій для українських пацієнтів

Порятунок складних пацієнтів став можливим через співпрацю із закордонними колегами, які діляться досвідом, а також Саміту перших леді та джентльменів, який проводить перша леді України Олена Зеленська.

«Саме завдяки таким спільним зусиллям міжнародне партнерство сприяє розвитку сучасної медицини в Україні та забезпечує якісну допомогу тим, хто її потребує», — написав очільник МОЗ України.