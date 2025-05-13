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Війна

Окупанти просунулися на фронті, - DeepState

Окупанти просунулися на фронті, - DeepState

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. За даними аналітичного ресурсу DeepState, станом на ніч 13 травня зафіксовано просування окупаційних сил у кількох напрямках.

Згідно з оновленням карти бойових дій від DeepState, ворог досяг локального просування в межах міста Торецьк (Донецька область), а також наблизився до населених пунктів Романівка та Новооленівка.

"Ворог просунувся в Торецьку, біля Романівки та Новооленівки", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Ці може свідчити про спробу Росії посилити тиск на оборонні рубежі ЗСУ у Донецькому напрямку та підготуватися до ширшого наступу.

Варто зазначити, що Торецьк уже кілька тижнів залишається однією з найбільш напружених ділянок фронту. Російські війська намагаються вичавити українські сили з укріплень на околицях, використовуючи численні штурмові групи та артилерію.

Аналітики зазначають, що хоч просування ворога є тактичним і обмеженим, воно свідчить про збереження наступального потенціалу РФ на кількох ділянках фронту.

Теги:

ДонеччинафронтТорецькпросування ворога
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