Євросоюз блокує тіньові маршрути російської нафти

Нові санкції проти Росії будуть спрямовані на боротьбу з ухиленням від нафтового ембарго. В рамках 17-го пакету санкцій ЄС планує заборонити заходження до своїх портів щонайменше 25 танкерів, які наразі перебувають у Балтійському та Північному морях і використовуються Росією для нелегального експорту нафти.

За інформацією EUobserver, під санкції можуть потрапити до 149 суден, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Після остаточного затвердження рішення, яке очікується 20 травня, цим суднам буде заборонено:

- заходити до портів країн ЄС;

- отримувати послуги страхування, технічного обслуговування, ремонту та заправки на території Євросоюзу.

Серед суден, що перебувають зараз у Фінській затоці, згадуються: Akademik Gubkin, Arlan, Bolognia Falcon, Centurion, Katiuska, Koala, Leopard, Odune, Raven, Vladimir Monomakh та Vostochny Prospect.

Ще два — Caruzo та Jaguar — знаходяться в західній частині Балтійського моря.

Ці танкери, за даними джерел, перебувають у технічно незадовільному стані, мають низькі стандарти безпеки, часто не застраховані та зареєстровані в країнах з лояльним судовим контролем, таких як Панама, Коморські острови, Барбадос, Джибуті, Гамбія, Палау та інші.

Нинішній список, який нараховує 149 суден, — це лише частина масштабнішого плану Євросоюзу. До завершення переговорів наступного тижня очікується збільшення кількості танкерів у чорному списку до приблизно 200, а загалом — до 350 суден, включаючи ті, що вже були включені до попередніх санкційних пакетів.