IBM і Google обіцяють квантовий прорив у боротьбі зі старінням

Американські компанії IBM та Google на конференції у Каліфорнії представили квантові технології, здатні прискорити розробку ліків та розкрити природу старіння.

Квантові комп'ютери обох компаній вже моделюють молекули та аналізують білкові взаємодії, відкриваючи шлях до нових методів лікування вікових захворювань.

IBM продемонструвала систему з 433 кубітами, пристосовану для фармацевтичних завдань, а Google - алгоритм, який аналізує процеси старіння клітин.

За рахунок суперпозиції кубітів квантові машини обробляють найскладніші біологічні дані, моделюючи ДНК, білки та хімічні реакції на атомному рівні.

Хоча розробники і не заявляють, що вони змогли перемогти смерть, дослідники впевнені: квантові технології допоможуть продовжити активне довголіття.

У найближчі 10-20 років вчені очікують на перехід до персоналізованого лікування, розробленого за допомогою квантових обчислень.