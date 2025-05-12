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Суспiльство

Сирський нагородив голову Збройних сил Норвегії

Сирський нагородив голову Збройних сил Норвегії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагороду "Хрест заслуги" голові Збройних сил Норвегії Ейріку Крістофферсену. Про це написав Сирський у Telegram за підсумками зустрічі.

Сирський подякував Крістофферсену, уряду та народу Норвегії за невтомну підтримку України, зокрема в рамках "Коаліції повітряних сил", ППО/ПРО та морських спроможностей.

Він також відзначив нещодавнє приєднання Норвегії до "Коаліції дронів" для України, що стало важливим кроком у посиленні обороноздатності країни.

Однією з важливих тем обговорення стало забезпечення гарантій безпеки для України у форматі Коаліції охочих, до якої Норвегія також прагне приєднатися.

Крім того, сторони обговорили важливість іноземних інвестицій у розвиток української оборонної промисловості як ключового елементу стабільності країни.

В рамках зустрічі генерал Крістофферсен був нагороджений найвищою відзнакою ЗСУ - "Хрестом заслуги", що стало визнанням значного внеску Норвегії в оборону України та європейську безпеку.

"Хрест заслуги" -це найвища відзнака головнокомандувача Збройних Сил України. Нагорода вручається військовим і цивільним особам за видатний внесок у зміцнення обороноздатності України, співпрацю з українськими військовими та підтримку у боротьбі проти збройної агресії. Відзнака є символом вдячності та поваги від ЗСУ тим, хто зробив суттєвий внесок у посилення безпеки та оборони держави.

Теги:

державні нагородивійна в УкраїніОлександр Сирський
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