Сирський нагородив голову Збройних сил Норвегії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагороду "Хрест заслуги" голові Збройних сил Норвегії Ейріку Крістофферсену. Про це написав Сирський у Telegram за підсумками зустрічі.

Сирський подякував Крістофферсену, уряду та народу Норвегії за невтомну підтримку України, зокрема в рамках "Коаліції повітряних сил", ППО/ПРО та морських спроможностей.

Він також відзначив нещодавнє приєднання Норвегії до "Коаліції дронів" для України, що стало важливим кроком у посиленні обороноздатності країни.

Однією з важливих тем обговорення стало забезпечення гарантій безпеки для України у форматі Коаліції охочих, до якої Норвегія також прагне приєднатися.

Крім того, сторони обговорили важливість іноземних інвестицій у розвиток української оборонної промисловості як ключового елементу стабільності країни.

В рамках зустрічі генерал Крістофферсен був нагороджений найвищою відзнакою ЗСУ - "Хрестом заслуги", що стало визнанням значного внеску Норвегії в оборону України та європейську безпеку.

"Хрест заслуги" -це найвища відзнака головнокомандувача Збройних Сил України. Нагорода вручається військовим і цивільним особам за видатний внесок у зміцнення обороноздатності України, співпрацю з українськими військовими та підтримку у боротьбі проти збройної агресії. Відзнака є символом вдячності та поваги від ЗСУ тим, хто зробив суттєвий внесок у посилення безпеки та оборони держави.