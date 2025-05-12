Найтитулованіший тренер світу Карло Анчелотті очолить найвеличнішу збірну в історії футболу

12 травня президент CBF (Бразильська Футбольна Конфедерація) Еднальдо Родрігес офіційно представив нового головного тренера національної збірної Бразилії Карло Анчелотті. Він - синонім історичних перемог - керуватиме командою до чемпіонату світу 2026 року, та вже очолить "жовту команду" у двох найближчих матчах кваліфікації проти Еквадору й Парагваю наступного місяця.

«Запросити Карло Анчелотті до керма Бразилії — це не просто стратегічний крок. Це чіткий сигнал усьому світові: ми рішуче налаштовані повернути собі перше місце на футбольному Олімпі. Це найкращий тренер в історії, і тепер він — на чолі найславетнішої збірної планети. Разом ми напишемо нові яскраві сторінки в історії бразильського футболу», — заявив Еднальдо Родрігес, президент CBF.