Україна може отримати ракети TAURUS від Німеччини — країна готова підтримати нас у питанні "вогню великої дальності", повідомляє Україна в Онлайні.



Омріяні далекобійні «тауруси» німці можуть надати у разі відмови рф від перемир'я. Про їх отримання, дізнаємось по факту ураження цілей в росії, через нові правила засекречення наданої допомоги від партнерів.

Нагадаємо, що віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликає нового канцлера Фрідріха Мерца якнайшвидше передати це озброєння.

Представник німецьких "Зелених" нагадав, що Мерц "проголосував за те, щоб Taurus були поставлені якомога швидше".

"І тепер, після присяги, швидко про це забути було б не дуже добре. Сподіваюся, що нам якнайшвидше вдасться допомогти Україні тим, що їй потрібно", – сказав він.