Медсестра отримала Хрест сухопутних військ за те, що знищила групу росіян

Бойова медсестра на ім’я Світлана, яка служить у 128 бригаді Сил територіальної оорони на Запорізькому напрямку, врятувала військових свого підрозділу від оточення, знищивши групу росіян пострілом з гранатомета.

Про неї розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, під час атаки росіян, Світлана була на ротному опорному пункті, а підрозділ залишився без командира, тому медикиня прийняла командування на себе. Вона отримувала інструкції від командира батальйону по рації, який стежив за боєм з відеотрансляції.

Після того, як група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу, українські військові опинилися в оточенні. Жінка спершу відстрілювалася разом із побратимами, а потім вирішила вдарити по окупантах з гранатомета.

«Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько — були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась», — розповіла військова.

Командир 128 бригади ТрО «Дике Поле» вручив Світлані нагороду — Хрест Сухопутних військ.

У Генштабі розповіли, що Світлана добровільно долучилася до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. А син медикині, який також пішов на фронт добровольцем, загинув у боях за Бахмут.