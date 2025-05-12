Іноземні компанії допомагають Росії вбивати українців

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію щодо нової російської ракети S8000 “Бандероль”. За даними відомства, у створенні та виробництві ракети задіяно понад 30 підприємств, а також щонайменше 20 іноземних компонентів, що ставить під сумнів ефективність глобального режиму санкцій.

Дослідження опубліковане на міжнародному порталі War&Sanctions і демонструє, що Росії вдається обходити обмеження, закуповуючи критичні деталі для ракетного озброєння через треті країни та сірі схеми.

Ключовою особливістю “Бандеролі” є її висока маневровість: вона здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж типові крилаті ракети, такі як Х-101, 3М-14 «Калібр», 9М727, Х-69. Це ускладнює її перехоплення системами ППО.

«Бандероль» має БЧ масою до 150 кг; та може долати до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Попри санкції, Росія продовжує використовувати західні та азійські технології у своєму озброєнні. Зокрема, в ракета містить такі компоненти:

- Реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання, вартістю приблизно $16 000, доступний на відкритих платформах на кшталт AliExpress.

- Телеметричний модуль RFD900x (Австралія) або його китайська копія — використовується для передавання даних на відстані.

- Інерціальна навігаційна система — імовірно китайського виробництва.

- Акумуляторні батареї Murata (Японія) — використовуються для живлення систем управління.

- Сервоприводи Dynamixel MX-64AR — виробник Robotis, Південна Корея, активно застосовуються в робототехніці.

- Антена Комета-М8 (РФ) — завадозахищена антена, також помічена в дронах типу «Гєрань» і УМПК.

Крім того, виявлено майже два десятки мікрочіпів виробництва США, Китаю, Японії, Швейцарії та Південної Кореї.

Факт використання іноземних компонентів у новітній російській зброї вкотре демонструє слабкі місця у міжнародній системі експортного контролю.