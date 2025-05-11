Американець Мураталла переміг росіянина та вийшов на титульний бій із Ломаченком

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Американський боксер Реймонд Мураталла завоював титул тимчасового чемпіона IBF у легкій вазі. У поєдинку за вакантний титул він переміг росіянина Заура Абдуллаєва.

Це означає, що Мураталла отримав право на проведення обов’язкового бою з українським боксером Василем Ломаченком, який володіє титулом IBF. Організація поставила умову – організувати цей поєдинок до 8 жовтня.

Бій Мураталли з росіянином Абдуллаєвим тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одностайно віддали перемогу американському боксеру – 118:110, 119:109, 119:109.

Для Муратали ця перемога стала 23-ю поспіль у професійній кар’єрі.

– Чудове відчуття – нарешті мати цей пояс на своїй талії… Я є обов’язковим претендентом для нього (Ломаченка, – Ред.) і саме цього ми очікуємо. Для мене буде честю вийти проти нього в ринг і мати його ім’я у своєму списку. З нетерпінням чекаю цього бою, – сказав Мураталла.

Бій за чемпіонство з переможцем пари Мураталла — Абдуллаєв став однією з двох обов’язкових умов для збереження Василем Ломаченком титулу IBF. Організація надала українцю медичне виключення через травму спини.

Нагадаємо, востаннє Василь Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли в 11-му раунді нокаутував австралійця Джорджа Камбососа і завоював вакантний титул IBF.