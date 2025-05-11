Папа Лев XIV закликав до справедливого і тривалого миру в Україні

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Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Газі зі звільненням заручників і доставленням гуманітарної допомоги.

Про це він сказав у своєму першому недільному благословенні як понтифік, пише AP News.

У своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра Лев XIV звернувся до великих держав світу із закликом: Ніколи більше війни.

Понтифік процитував свого попередника Папу Франциска, який засуджував численні війни, що охопили світ, назвавши їх “третьою світовою війною, що розпадається на шматки”.

– Я відчуваю в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру, – сказав він.

Він закликав до звільнення військовополонених і повернення українських дітей до своїх родин, а також привітав припинення вогню між Індією та Пакистаном.

Крім того понтифік закликав до негайного припинення вогню в Газі, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню та звільнення всіх заручників.

Лев XIV також зазначив, що в неділю в багатьох країнах відзначається День матері, і побажав усім матерям, “зокрема й тим, що на небесах”, щасливого Дня матері.

Нагадаємо, 8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.