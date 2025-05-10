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МВС відсторонило від посад шістьох керівників Нацгвардії

МВС відсторонило від посад шістьох керівників Нацгвардії

Після обшуків Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох керівників Нацгвардії, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад», – кажуть у відомстві.

Відомо також, що МВС України призначило службове розслідування.

«Надається повне сприяння слідству», – зазначають у відомстві.

У Нацгвардії наразі інформацію про обшуки не коментували. Інших подробиць обшуків поки що немає.

Як пишуть ЗМІ, обшуки у командування Нацгвардії йдуть у справі про нібито можливе розкрадання тривають другий день поспіль.

Правоохоронці проводять обшуки в рамках справи відкритої за кількома КК України. За даними ЗМІ, обшуки також проходять у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ Нацгвардії.

 

Теги:

НацгвардіяМВС
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