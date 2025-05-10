Шахбаз Шариф скликав термінове засідання вищого керівного органу Пакистану з питань ядерної та ракетної політики

Пакистанські військові оголосили про початок операції у відповідь на нещодавні удари Індії.

Про це повідомляє CNN.

«Пакистан дає відповідь!» — заявили представники армії, назвавши операцію у відповідь «Bunyanun Marsoos». Ця назва походить із вірша в Корані й перекладається як «непорушна стіна».

Відео дня

Пакистан заявив, що в межах цієї кампанії було знищено склад ракет BrahMos — індійських надзвукових крилатих ракет великої дальності. Також під ударами опинилися індійські авіабази Патханкот і Удгампур, які, як стверджує пакистанська сторона, використовувалися для запусків по її території.

Також кілька індійських цілей були вражені за допомогою пакистанської ракетної системи «Фатх-1», повідомили CNN джерела в силових структурах Пакистану.

Читайте також: Індія проти Пакистану: аналіз військової та економічної могутності держав

Крім цього, після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф скликав термінове засідання вищого керівного органу країни з питань ядерної та ракетної політики.

«Прем'єр-міністр скликав засідання Національної командної ради», - йдеться в заяві.

За даними індійських ЗМІ, країна призупинила роботу 32 аеропортів через різке загострення військової ескалації з Пакистаном. Як повідомляє Управління цивільної авіації країни, обмеження діятимуть до 05:29 за місцевим часом 15 травня.

Закриття стосується летовищ, розташованих переважно у північних та західних регіонах країни, що межують із Пакистаном. Зокрема, це аеропорти у Срінагарі та Амрітсарі.

Як повідомляв Укрінформ, Індія в середу вранці оголосила про початок військової операції проти Пакистану, заявивши про удари по “терористичній інфраструктурі“. Згодом обидві країни заявили про загибель цивільних через взаємні атаки.

В ніч на 10 травня Індія випустила по військових базах на території Пакистану кілька ракет - і невдовзі зазнала ударів у відповідь.