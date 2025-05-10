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Тегеран планує передати Москві балістичні ракети Fath-360 - ЗМІ

Тегеран планує передати Москві балістичні ракети Fath-360 - ЗМІ

Іран планує передати росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360.

Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.

Співрозмовник агентства зазначив, що передача іранських пускових установок росії «здається неминучою».

Видання також вказує, що у вересні 2024 року Іран вже доставляв ракети до росії суднами під російським прапором, однак пускових установок москва тоді не отримала.

Разом з цим, наразі немає жодних свідчень про те, що росія застосовувала іранські ракети для обстрілів України.

Ще в серпні 2024-го Reuters із посиланням на джерела в європейській розвідці писав, що Іран може передати росії сотні балістичних ракет Fath-360 малої дальності з супутниковим керуванням.

У вересні видання Wall Street Journal із посиланням на європейських та американських посадовців написало, що Іран уже відправив до росії балістичні ракети малої дальності. Це сталося тоді, коли росія посилила свої ракетні обстріли українських міст та інфраструктури.

Однак пізніше Reuters писало, що Іран затримує постачання росії своїх балістичних ракет, у надсиланні яких Тегеран звинувачували у Вашингтоні. Існує декілька можливих причин затримок постачання.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що глибоко занепокоєні через повідомлення про передання балістичних ракет з Ірану до росії, а також закликають іранську владу утриматися від цього.

Натомість в МЗС Ірану наполягають, що Тегеран ніколи не був частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання.

Теги:

ІранFath-360
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