Анчелотті досяг усної угоди з Бразилією щодо ЧС-2026

Після завершення "Ель Класіко" Анчелотті планує зробити кроки для виходу з Реала та підписати контракт із Бразилією.

Усна угода між тренером Реала Карло Анчелотті та Федерацією футболу Бразилії (CBF) щодо очолення національної збірної на чемпіонаті світу 2026 року залишається в силі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, пише futball.ua.

Після ряду проблем із часом між CBF та Реалом, Анчелотті вирішив зробити кроки для завершення свого контракту після Ель Класіко.

Очікується, що після завершення цього сезону та його зобов’язань з Реалом, тренер підпише офіційний контракт із бразильською федерацією. CBF чекає на підписання угоди, щоб остаточно підтвердити співпрацю.

Федерація Бразилії розглядає Анчелотті як ідеального кандидата для нового етапу розвитку збірної перед чемпіонатом світу 2026 року, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.