﻿
Спорт

Анчелотті досяг усної угоди з Бразилією щодо ЧС-2026

Анчелотті досяг усної угоди з Бразилією щодо ЧС-2026

Після завершення "Ель Класіко" Анчелотті планує зробити кроки для виходу з Реала та підписати контракт із Бразилією.

Усна угода між тренером Реала Карло Анчелотті та Федерацією футболу Бразилії (CBF) щодо очолення національної збірної на чемпіонаті світу 2026 року залишається в силі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, пише futball.ua.

Після ряду проблем із часом між CBF та Реалом, Анчелотті вирішив зробити кроки для завершення свого контракту після Ель Класіко.

Очікується, що після завершення цього сезону та його зобов’язань з Реалом, тренер підпише офіційний контракт із бразильською федерацією. CBF чекає на підписання угоди, щоб остаточно підтвердити співпрацю.

Федерація Бразилії розглядає Анчелотті як ідеального кандидата для нового етапу розвитку збірної перед чемпіонатом світу 2026 року, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид після завершення сезону.

Теги:

футболНовини спорту
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Усякий фашизм приречений, – Ігор Корж
Точка зору 09.05.2025 14:38:05
Усякий фашизм приречений, – Ігор Корж
Читати
Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди
Полiтика 09.05.2025 14:30:37
Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди
Читати
Ексгравець "Арсенала" та "Барселони" – кандидат на посаду головного тренера "Баєра"
Спорт 09.05.2025 14:08:03
Ексгравець "Арсенала" та "Барселони" – кандидат на посаду головного тренера "Баєра"
Читати

Популярнi статтi