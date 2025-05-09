Хабі Алонсо оголосив про ухід з посади головного тренера леверкузенського "Баєра" після закінчення сезону. Про це повідомляється на сайті німецького клубу.
Іспанець очолював "Баєр" останні два з половиною роки. З командою він виграв чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок країни. Нинішнього сезону команда йде на другому місці у Бундеслізі.
На інші титули команда не претендує: з Ліги чемпіонів вона вилетіла у чвертьфіналі, з Кубка Німеччини - у півфіналі.
Контракт Алонсо був розрахований до літа 2026 року, але в "Байєрі" виконали бажання іспанця розірвати угоду.
Минулого сезону "Баєр" став чемпіоном Німеччини вперше у своїй історії, достроково оформивши чемпіонство за п'ять турів до кінця, не зазнавши жодної поразки за весь турнір. Під керівництвом Хабі Алонсо "Баєр" завоював більше трофеїв, ніж за 117 років до його призначення.
Також "Баєр" дійшов до фіналу Ліги Європи, де обірвалася його безпрограшна серія з 51 матчу.
За даними видання Marca, 43-річний Хабі Алонсо очолить мадридський "Реал", де змінить Карло Анчелотті.