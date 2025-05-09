Віталій Ажнов — обличчя нової колекції LONA PRIST, натхненної Малевичем

Український актор Віталій Ажнов, який зіграв головну роль у фільмі «Малевич», став обличчям нової капсульної колекції сумок Malevych від бренду LONA PRIST. Це дебютна поява Ажнова у великому кіно, і водночас — перша fashion-кампанія в його кар’єрі.

«Цей фільм — знак, що Малевич наш. Це спроба висловитися на важливу тему. Для мене велика честь бути частиною цієї історії і в кіно, і в моді», — поділився актор.

Колекція Malevych присвячена спадщині художника Казимира Малевича. Вона вийшла напередодні прем’єри фільму, яка відбудеться 11 вересня 2025 року. Режисерка стрічки — Дар’я Онищенко, а сама історія побудована у формі “квадратів” — як відсилання до мистецтва митця. Засновниця бренду Альона Пріст розповідає: «Мене завжди надихав Малевич — його чистота форми, мінімалізм, впевненість у кожному елементі.

Саме “Чорний квадрат” став ідеєю для логотипу LONA PRIST. Ми віримо, що сумка — це теж форма мистецтва».

Головною моделлю колекції стала Cube Bag — мінімалістична сумка з принтами, натхненними «Супрематичною композицією» 1916 року. До лінійки увійшло п’ять моделей, створених вручну з італійських матеріалів у київській майстерні.

Хто такий Казимир Малевич? Казимир Малевич (1879–1935) — художник українського походження, творець супрематизму. Його картина «Чорний квадрат» стала символом нової епохи в мистецтві. Малевич прагнув передати емоцію та ідею лише через форму і колір, без образів та сюжетів. Про бренд LONA PRIST LONA PRIST — український бренд сумок і аксесуарів, заснований у 2018 році Альоною Пріст.

У кожній колекції бренд переосмислює авангардне мистецтво через сучасний дизайн. Усі вироби створюються вручну з преміальних матеріалів.