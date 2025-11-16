Польська ідентичність: зарубіжні культурні установи відновили в Києві премію імені Малевича

У суботу в Національному художньому музеї України відбулося вручення художньої премії імені Казимира Малевича, відновленої після п'ятирічної перерви. Головну нагороду було вручено Станіславу Туріні, художнику, письменнику, викладачеві та куратору мистецьких проєктів, повідомляє Польське радіо.

Станіслав Туріна — співзасновник «ательєнормально», де професійні художники співпрацюють з людьми із синдромом Дауна й не лише. Туріна працює з різноманітними медіа: від скла, друкарства, скульптури до вишивки та тексту. Для нього важливі теми спільноти, часу, простору, стосунків, змін, помилок, мови та слів.

Художня премія імені Казимира Малевича має на меті сприяти тривалій, громадянській свідомій співпраці в сучасному мистецтві між Польщею та Україною. Серед цьогорічних лауреатів премії — художня група Open Group та одеська художниця Катерина Лисовенко. На церемонії нагородження були присутні, серед інших, переможці попередніх премій.

«Дякую тим, хто нас захищає... Дякую Богу за підтримку, і дякую всім тим, хто формує так звану чорну матерію мистецтва зараз... Вчителькам, учителям, колежанкам і колегам... Я також дякую тим, хто бореться, хто бореться з собою, з ворогом, зі стереотипами, хто бореться за права людини і за нашу демократичну Україну...дякую всім, хто нас боронить у цей момент», — сказав Станіслав Туріна.

«Я щасливий бути в такому товаристві в ці часи, коли наша країна справді переживає таку катастрофу чи знаходиться у цій катастрофі. Ця премія дасть можливість працювати. І, сподіваюся, на благо. Ця нагорода дасть мені можливість працювати на благо нашої спільноти й нашої країни», — подякував Станіслав Туріна.

«Премія Малевича сьогодні займає важливе місце в українському культурно-мистецькому ландшафті, і її популярність постійно зростає. Цьогоріч ми отримали майже 60 заявок від культурних установ, які номінували справді цікавих і виразних молодих українських митців. Для багатьох переможців ця нагорода стала значним кроком у їхньому творчому житті. Багато з них зараз відомі не лише в Україні, а й по всій Європі та світі», — сказав Ярослав Годун, голова журі та директор Польського інституту в Києві.

«Я щасливий бути в такому товаристві у часи, коли наша країна справді переживає таку катастрофу чи знаходиться у цій катастрофі. Ця премія дасть можливість працювати. Ця нагорода дасть мені можливість працювати на благо нашої спільноти й нашої країни», — подякував Станіслав Туріна.

Лауреат премії Малевича отримав грошову винагороду у розмірі 5000 євро, що фінансується Польським інститутом у Києві, а також запрошення на мистецьку резиденцію у 2026 році в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві, організовану у співпраці з Інститутом Адама Міцкевича.

Премію було започатковано у 2008 році Польським інститутом у Києві та Центром сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві. Її патроном є Казимир Малевич, художник-авангардист польського походження, що народився в Києві. Малевич є символом, що поєднує дві культури, а премія залишається платформою для діалогу та мистецького обміну в епоху глибоких соціальних і політичних трансформацій.

Нагадаємо, що Малевич свідомо називав себе українцем, зокрема у своїх автобіографічних нотатках. Він також вказував це у своїх анкетах, роблячи вибір на користь української ідентичності.