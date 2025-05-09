Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального, призначеного для потреб Збройних сил України.

Про викриття схеми повідомили у п’ятницю, 9 травня, ДБР і Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону.

За інформацією ДБР, начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області разом із підлеглим систематично зливав та збував дизельне пальне, виділене для військових. Прокуратура уточнила, що підлеглий начальник працював техніком.

Правоохоронці нагадали, що для запобігання нелегальному перепродажу пальне спеціально маркувалося червоним барвником. Однак це військових не зупинило.

Пальне вивозили за межі частини та продавали місцевим фермерам удвічі дешевше за ринкову ціну. По 25 гривень за літр із барвником та по 28 — без нього.

За попередніми даними, від початку 2025 року зловмисники реалізували щонайменше 13 тисяч літрів пального. 7 травня їх затримали під час передачі понад 125 тисяч гривень за партію обсягом 5 тисяч літрів.

За даними прокуратури, унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Затриманим повідомлено про підозру у заволодінні військовим майном в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища. Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується також питання відсторонення від посад. ДБР повідомило, що встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.