Представник партії Зеленського звинуватив Китай у безпосередній допомозі злочинам РФ проти України

Альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм допомагає Російській Федерації вчиняти злочин агресії проти України, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Перед нами альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм, які так чи інакше допомагають агресору вчиняти злочин агресії проти України. Тому для нас важливо, щоб вільний світ, світ демократичних країн на чолі зі США, всіляко підтримував Україну і не дав коаліції авторитарних держав знищити нас", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, коментуючи заяву лідера тоталітарної КНР Сі Цзіньпіна про необхідність усунення корінних причин війни в Україні.

Він підкреслив, що КНР як стратегічний партнер держави-агресора підтримує Росію не тільки економічно, фінансуючи, по суті, її воєнну машину, але й поширюючи російську пропаганду.

"Треба чітко розуміти, що росія та Китай координують свої дії та разом намагаються зруйнувати існуючий світовий порядок, який базується на правилах, а не на праві сильного", - зазначив Мережко.

Як повідомлялось, Сі Цзіньпін на зустрічі з Владіміром Путіним в Москві у четвер повторив неодноразові заяви Путіна, що для досягнення миру потрібно усунути "корінні причини" війни.