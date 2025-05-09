Міністри закордонних справ ЄС зробили перший крок до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це пише «Суспільне».

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на початку тижня анонсувала зустріч міністрів для політичного схвалення спецтрибуналу.

«Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки зі створення спецтрибуналу», — казала Мудра.

Так, за даними МЗС України, 9 травня до Львова прибули очільники зовнішньополітичних відомств із 35 країн та делегація Ради Європи.

Київ очікує, що спеціальний трибунал розпочне роботу вже у 2026 році. Цьогоріч мають закінчити оформлення юридичної бази й почати формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила й регламенти роботи, процедури.

Міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяности та злочину геноциду — цим займається Міжнародний кримінальний суд.

Але є «об’єктивні правові перешкоди» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.

В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.

16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція запровадження спецтрибуналу. Відтоді свою підтримку висловили низка країн і високопосадовців ЄС. А Нідерланди висловилися, що готові прийняти трибунал над Росією в себе.