Прем'єр Британії оголосив про найбільший в історії пакет санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 9 травня оголосив про запровадження проти Російської Федерації найбільшого пакету санкцій за всю історію їхнього застосування країною.Про це очільник британського уряду повідомив у соціальній мережі X.

Кір Стармер підкреслив, що загрозу, яку становить Росія для національної безпеки Великої Британії, не можна недооцінювати.

"Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь був запроваджений. Я завжди робитиму все можливе для захисту людей, які працюють. Безпека вдома. Сила за кордоном", – заявив Прем'єр-міністр.

Запроваджені обмеження націлені передусім на так званий "тіньовий флот" Росії, що використовується для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій, а також на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з його діяльністю. Цей крок має на меті скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, які фінансують її агресію проти України, та посилити тиск на російську економіку.