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Полiтика

Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди

Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди

Під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше особисто виклав своє бачення шляхів завершення війни в Україні, заявивши російському диктатору Володимиру Путіну про сподівання побачити «справедливу, міцну і зобов’язуючу мирну угоду, яка буде прийнята всіма зацікавленими сторонами» і досягнута шляхом діалогу. Про це повідомляє Bloomberg у п’ятницю, 9 травня.  

Заява Сі, зроблена під час переговорів 8 травня, є знаковою, оскільки до цього моменту позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні озвучували переважно представники зовнішньополітичного відомства. Хоча лідер КНР не деталізував, що саме він має на увазі під «справедливою» угодою, його коментар перегукується з березневою заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про необхідність «справедливої та міцної мирної угоди».

Bloomberg підкреслює, що особисте втручання Сі в це питання відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо війни. Зокрема, його слова прозвучали після нещодавнього заклику екс-президента США Дональда Трампа до Китаю долучитися до сприяння угоді між Україною і Росією. Крім того, Сі прагне покращити відносини з Європою в умовах зростання торговельної напруженості зі США. Найближчими днями заплановані переговори між Китаєм і США в Женеві, де обговорюватимуться взаємні торгові мита.  

Візит Сі Цзіньпіна до Москви розпочався 7 травня, включав участь у параді 9 травня та переговори з Путіним. Раніше, після зустрічі 7 травня, китайський лідер, за інформацією Reuters, підтримав російський наратив щодо «першопричин» війни в Україні та наголосив на важливості «нерозлучних друзів» між КНР та Росією для протистояння тиску з боку США. Однак, висловлене 8 травня сподівання на «справедливу» мирну угоду стало першим випадком, коли Сі Цзіньпін особисто представив своє бачення завершення конфлікту.

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