Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди

Під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше особисто виклав своє бачення шляхів завершення війни в Україні, заявивши російському диктатору Володимиру Путіну про сподівання побачити «справедливу, міцну і зобов’язуючу мирну угоду, яка буде прийнята всіма зацікавленими сторонами» і досягнута шляхом діалогу.
Заява Сі, зроблена під час переговорів 8 травня, є знаковою, оскільки до цього моменту позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні озвучували переважно представники зовнішньополітичного відомства. Хоча лідер КНР не деталізував, що саме він має на увазі під «справедливою» угодою, його коментар перегукується з березневою заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про необхідність «справедливої та міцної мирної угоди».
Bloomberg підкреслює, що особисте втручання Сі в це питання відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо війни. Зокрема, його слова прозвучали після нещодавнього заклику екс-президента США Дональда Трампа до Китаю долучитися до сприяння угоді між Україною і Росією.