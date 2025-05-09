Сі Цзіньпін уперше особисто виклав бачення миру для України, закликавши Путіна до «справедливої» угоди

Під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше особисто виклав своє бачення шляхів завершення війни в Україні, заявивши російському диктатору Володимиру Путіну про сподівання побачити «справедливу, міцну і зобов’язуючу мирну угоду, яка буде прийнята всіма зацікавленими сторонами» і досягнута шляхом діалогу. Про це повідомляє Bloomberg у п’ятницю, 9 травня.

Заява Сі, зроблена під час переговорів 8 травня, є знаковою, оскільки до цього моменту позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні озвучували переважно представники зовнішньополітичного відомства. Хоча лідер КНР не деталізував, що саме він має на увазі під «справедливою» угодою, його коментар перегукується з березневою заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про необхідність «справедливої та міцної мирної угоди».

Bloomberg підкреслює, що особисте втручання Сі в це питання відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо війни. Зокрема, його слова прозвучали після нещодавнього заклику екс-президента США Дональда Трампа до Китаю долучитися до сприяння угоді між Україною і Росією. Крім того, Сі прагне покращити відносини з Європою в умовах зростання торговельної напруженості зі США. Найближчими днями заплановані переговори між Китаєм і США в Женеві, де обговорюватимуться взаємні торгові мита.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви розпочався 7 травня, включав участь у параді 9 травня та переговори з Путіним. Раніше, після зустрічі 7 травня, китайський лідер, за інформацією Reuters, підтримав російський наратив щодо «першопричин» війни в Україні та наголосив на важливості «нерозлучних друзів» між КНР та Росією для протистояння тиску з боку США. Однак, висловлене 8 травня сподівання на «справедливу» мирну угоду стало першим випадком, коли Сі Цзіньпін особисто представив своє бачення завершення конфлікту.