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Полiтика

Нові поставки безпекової допомоги Україні анонсували в НАТО

Нові поставки безпекової допомоги Україні анонсували в НАТО

 Під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму, що проходить під гаслом «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора», Керівник представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив про підготовку нових пакетів безпекової допомоги для Києва.

Виступаючи на заході, Тернер наголосив на безпрецедентному рівні відносин між НАТО та Україною, підкресливши, що Київ нині ближчий до Альянсу, ніж будь-коли раніше.

«НАТО чітко підтримує Україну і підтримуватиме далі протягом усіх наступних років», – зазначив Тернер. «Відносини між НАТО та Україною сьогодні міцніші, ніж раніше. Ми прагнемо працювати разом задля їх подальшого зміцнення. Сьогодні Україна ближче до НАТО, ніж була раніше».

Патрік Тернер також навів вражаючі цифри наданої допомоги, повідомивши, що у 2024 році НАТО спрямувало Україні безпекову допомогу на понад 50 мільярдів доларів США.

«За перші три місяці цього року країни Альянсу пообіцяли ще 20 мільярдів євро безпекової допомоги. І дуже скоро ми почуємо нові обіцянки та надання такої допомоги», – підкреслив голова представництва НАТО. Він висловив упевненість, що масштабна підтримка буде надаватися Україні й у майбутні роки, оскільки для цього є міцне підґрунтя.

Серед ключових пріоритетів НАТО, які, зокрема, обговорюватимуться під час майбутнього саміту Альянсу в Гаазі, Патрік Тернер виокремив збільшення витрат на оборону, розвиток оборонної промисловості та подальшу підтримку України.

Теги:

НАТОдопомогавійськова допомога
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