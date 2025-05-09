Суд у США скасував рішення про зупинку фінансування для Радіо Свобода за квітень

У США колегія апеляційного суду, яка складається з 11 суддів постановила, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) має виділити медіакорпорації «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» фінансування на квітень, затверджене раніше Конгресом США. Мова йде про 12 мільйонів доларів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У медіакорпорації заявляють, що 29 квітня рішення про виділення бюджету «Радіо Свобода» схвалив окружний суддя. Це рішення за кілька годин до засідання колегії з 11 суддів було зупинене колегією апеляційного суду з трьох суддів (двома голосами проти одного).

«Тепер USAGM має виконати ухвалу суду першої інстанції від 29 квітня і перерахувати медіакорпорації кошти. При цьому агентство може оскаржити рішення апеляційної інстанції у Верховному суді США», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп видав указ про скорочення функцій і кількості співробітників семи федеральних агентств, зокрема Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке керує «Радіо Свобода», «Голосом Америки» та «Радіо Вільна Азія».

«Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» подало до суду на USAGM. Перше судове засідання відбулося 24 березня в Окружному суді округу Колумбія.

25 березня федеральний суддя Ройс Ламберт видав тимчасову заборону, яка блокує ліквідацію «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Суддя постановив, що спроба адміністрації президента США Дональда Трампа позбавити групу фінансування «не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями» та, ймовірно, порушує федеральний закон.

USAGM відкликало своє рішення про скасування гранту для «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». У документі сказано, що попереднє рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Водночас право скасування фінансування в майбутньому USAGM залишило за собою.

«Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» продовжило судовий позов проти USAGM з метою отримання коштів, виділених Конгресом. 11 квітня медіаорганізація була змушена подати оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов’язати USAGM виплатити мовнику кошти, призначені Конгресом за квітень.

29 квітня федеральний суд США зобов’язав USAGM виділити «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» (RFE/RL) затверджені Конгресом кошти за квітень. Суддя Ройс Ламберт визнав, що дії USAGM «загрожують самому існуванню» мовника.