Лідер першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив про нейтралітет щодо російської агресії і потребу в компенсації з боку України за передану систему "Патріот", повідомляє портал Digi24 у четвер.

Видання цитує слова відомого своєю проросійською позицією кандидата у президенти Румунії від "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміона, сказані в ефірі Euronews у четвер увечері.

"Румунія не дасть жодного цента іншій країні, а зосередиться на своєму власному населенні", - наводить Digi24 заяву Сіміона.

На запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет підтримки для України, Сіміон, зокрема відповів: "…Наша позиція щодо агресивної війни Росії проти України, яка триває вже три роки і нікуди не йде, - це нейтралітет, не ескалація, не озброєння і повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".

Окрім того Сіміон заявив, що в разі перемоги вимагатиме від України компенсації того, що він назвав "участю Румунії у військових діях", закрема за передану Україні систему ПРО "Патрiот".

"Ми не знаємо, що означає ця компенсація, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях, але за систему "Патріот", подаровану Клаусом Йоханнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати щось взамін", - цитує Digi24 заяву Сіміона.