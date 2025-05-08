Призера Олімпіади-2024 на смерть збив поїзд

Автомобіль, за кермом якого був 30-річний спортсмен, збив поїзд на залізничному переїзді.

Зірковий гравець збірної Фіджі з регбі-7 Джосайя Райсуке загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французькі ЗМІ.

Трагедія сталася вранці, 8 травня, у Франції. Гравець французької команди «Кастр» помер від травм, отриманих в автокатастрофі.

За даними ЗМІ, автомобіль, за кермом якого був 30-річний Райсуке, збив поїзд на залізничному переїзді.

Райсуке є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.