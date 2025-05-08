У Пакистані стверджують, що в масштабному авіабою збили п'ять індійських винищувачів - CNN

Повітряний бій, який провели Військово-повітряні сили Індії та Пакистану в ніч на 7 травня, став одним із наймасштабніших і найтриваліших у новітній історії авіації. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопосадовця у пакистанських службах безпеки.

За словами співрозмовника телеканалу, у повітряній битві, яка тривала понад годину, брали участь 125 винищувачів. Сторони обмінялися ракетними ударами на відстані понад 160 кілометрів, але жоден із бортів не залишав повітряного простору своєї країни. Індійським літакам, як стверджує джерело, доводилося здійснювати кілька заходів на цілі.

Згідно із заявою пакистанських військових, за підсумками повітряного бою Індія втратила п’ять винищувачів. Індійська влада цю інформацію не підтверджувала.

Увечері 6 травня Індія оголосила про проведення військової операції «Сіндур», у рамках якої збройні сили країни завдали ракетних ударів по дев’яти об’єктах «терористичної інфраструктури» в Пакистані та пакистанській частині Кашміру. Військові Пакистану у відповідь завдали ударів по п’яти населених пунктах Індії. За даними Ісламабаду, внаслідок індійських ударів по Пакистану загинула 31 людина. Влада Індії заявила, що в індійській частині Кашміру від ударів Пакистану загинули 12 людей.

Військовому конфлікту передував теракт, який стався 22 квітня поблизу міста Пахалгам у частині штату Джамму і Кашмір, яка контролюється Індією. Тоді внаслідок нападу терористів загинули 26 туристів. Відповідальність за теракт на себе взяло угруповання «Фронт опору», афілійоване з ісламістською організацією «Лашкар-е-Тайба» з Пакистану.