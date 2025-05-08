"Парадне припинення” вогню виявилося фарсом - МЗС

Попри оголошення Владіміром Путіним “припинення вогню”, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту, і Україна ділиться всією відповідною інформацією про порушення з усіма партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі X у четвер, 8 травня.

“Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, “парадне припинення вогню” Путіна виявилося фарсом”, – повідомив глава МЗС.

Він зазначив, що, за даними військових, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту: з опівночі до полудня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 атак на позиції наших військ, 464 з яких були з використанням важкого озброєння; 176 ударів FPV-дронів та 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.

Україна належним чином реагує на всі атаки, наголосив Сибіга та додав, що Київ ділиться всією відповідною інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі США, ЄС та європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями.

“Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова”, – запевнив очільник української дипломатії.

Він підкреслив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру.