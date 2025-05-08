"Сталева сотка" продемонструвала фільм про битву за Торецьк

Вже десятий місяць 100 ОМБр «Сталева сотка» разом із приданими їй підрозділами веде битву за Торецьк – найтривалішу битву російсько-української війни.

Пресслужба бригади показала мініфільм «Битва за Торецьк» – про героїзм бійців і бійчинь «Сталевої сотки».

Про бої та ненависть до ворога у ньому розповіли командир танкового батальйону Шульц, Цар – піхотинець 1 мехбату, Отче – головний сержант взводу БпАК мотопіхотного батальйону, Дід – головний сержант артбатареї САДн та Руслан Ткачук, командир 100 ОМБр.

«Найвища нагорода, коли піхота дякує і впізнає твою роботу. Мені важко це казати, бо я наполовину росіянин. Але я стверджую: росіяни - це орда. Там немає нічого людського чи святого», - розповів Дід.

Отче зазначає, що Бахмут залишився цілішим, ніж Торецьк. Але навіть там, у вщент розбитому місті є наші піхотні підрозділи, які тримають вулиці, через які ворог може далі просочитися. А дрони їм у цьому допомагають.

«Піхота - це герої. Колосальна робота, це - титани. На донеччині я 11 років воюю. Це український край. Я бачу ці засіяні, попри наближення лінії фронту, поля. Яри, гори, балки... Це заворожує», - розповідає у фільмі Отче.

Росіяни перетворили квітуче місто у суцільні руїни, місячний пейзаж, звалище будівельного сміття.

Попри все, бійці 100 ОМБр наполягають, що «утримувати потрібно все, де ми можемо завдавати ураження, аби росіяни сюди в майбутньому не зазирали».

Оборона Торецька – це стримування ворога у напрямку глибини Донеччини - Костянтинівки та Краматорська.