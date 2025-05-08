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Надзвичайні події

"Сталева сотка" продемонструвала фільм про битву за Торецьк

"Сталева сотка" продемонструвала фільм про битву за Торецьк

Вже десятий місяць 100 ОМБр «Сталева сотка» разом із приданими їй підрозділами веде битву за Торецьк – найтривалішу битву російсько-української війни.

Пресслужба бригади показала мініфільм «Битва за Торецьк» – про героїзм бійців і бійчинь «Сталевої сотки».

Про бої та ненависть до ворога у ньому розповіли командир танкового батальйону Шульц, Цар – піхотинець 1 мехбату, Отче – головний сержант взводу БпАК мотопіхотного батальйону, Дід – головний сержант артбатареї САДн та Руслан Ткачук, командир 100 ОМБр. 

«Найвища нагорода, коли піхота дякує і впізнає твою роботу. Мені важко це казати, бо я наполовину росіянин. Але я стверджую: росіяни - це орда. Там немає нічого людського чи святого», - розповів Дід.

Отче зазначає, що Бахмут залишився цілішим, ніж Торецьк. Але навіть там, у вщент розбитому місті є наші піхотні підрозділи, які тримають вулиці, через які ворог може далі просочитися. А дрони їм у цьому допомагають.

«Піхота - це герої. Колосальна робота, це - титани. На донеччині я 11 років воюю. Це український край. Я бачу ці засіяні, попри наближення лінії фронту, поля. Яри, гори, балки... Це заворожує», - розповідає у фільмі Отче.

Росіяни перетворили квітуче місто у суцільні руїни, місячний пейзаж, звалище будівельного сміття.

Попри все, бійці 100 ОМБр наполягають, що «утримувати потрібно все, де ми можемо завдавати ураження, аби росіяни сюди в майбутньому не зазирали».

Оборона Торецька – це стримування ворога у напрямку глибини Донеччини - Костянтинівки та Краматорська.

Теги:

КраматорськКостянтинівкаДонеччинаТорецьк
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