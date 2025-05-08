"Парадне перемир'я" Кремля: обіцянка тиші обернулася шквалом обстрілів по всій лінії фронту

Заяви Кремля про запровадження режиму припинення вогню на період з 8 по 11 травня виявилися цинічним фарсом, який Росія використала лише як інформаційне прикриття для продовження інтенсивних бойових дій. За даними Міністерства закордонних справ України, російські війська не припиняли атаки вздовж усієї лінії фронту, ігноруючи власні обіцянки про "перемир'я", приурочене до святкування 9 травня.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга, вже з опівночі 8 травня до полудня було зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил. За цей короткий проміжок часу відбулося 63 штурмові операції, 23 з яких тривали на момент оголошення даних.

Російські війська активно застосовували важке озброєння, здійснивши 586 обстрілів українських позицій, при цьому 464 з них – із використанням забороненої калібрів. Крім того, зафіксовано 176 ударів ворожих безпілотників та 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями", – наголосив Андрій Сибіга. Він підкреслив, що Україна не дозволить Росії ввести в оману міжнародну спільноту, особливо коли країна-агресор не дотримується навіть власних заяв.

Представник МЗС також підтвердив незмінну позицію України щодо готовності до тривалого та повного припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів, що створило б умови для реальних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру.

Ситуація на фронті, де російські війська продовжують обстріли та штурми попри оголошене ними ж "перемир'я", ще раз демонструє справжні наміри Кремля та цинічне ставлення до будь-яких домовленостей. Українські військові мають чіткі накази відповідати на ворожі атаки, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.