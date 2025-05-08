Четвер, 8 травня 2025 року, стане кульмінаційним днем для півфіналістів Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Саме сьогодні, за підсумками других матчів 1/2 фіналу, визначаться команди, які позмагаються за почесні трофеї цього сезону.

У центрі уваги футбольних уболівальників будуть чотири напружені протистояння.

У Лізі Європи о 22:00 за київським часом норвезький «Буде-Глімт» на своєму полі прийматиме англійський «Тоттенгем». Лондонці мають перевагу після першого матчу, здобувши перемогу з рахунком 3:1. Паралельно на знаменитому «Олд Траффорд» інший представник Англії, «Манчестер Юнайтед», спробує відстояти комфортну перевагу 3:0, здобуту в першій грі проти іспанського «Атлетіка» з Більбао.

Не менш інтригуючі поєдинки очікуються у Лізі конференцій. Італійська «Фіорентина» спробує відігратися в домашньому матчі проти іспанського «Бетіса» після поразки 1:2 у першій зустрічі. В іншій півфінальній парі англійський «Челсі» має вагому перевагу над шведським «Юргорденом», здобувши в першій грі переконливу перемогу 4:1.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА цього року відбудеться 21 травня в Більбао, Іспанія. Вирішальний матч за трофей Ліги конференцій УЄФА пройде трохи пізніше, 28 травня, у Вроцлаві, Польща. Сьогоднішні матчі дадуть відповідь на запитання, які саме клуби отримають шанс поборотися за європейське визнання на цих аренах.