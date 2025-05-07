Кремль поширює за кордоном новий пропагандистський рашистський рух

Російська влада використовує пропагандистський рух «Побєда 9/45» як новий інструмент гібридного впливу, представництва цього руху вже відкрилися в низці країн світу. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Вказаний рух присвячений 80-ій річниці перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Він організовує культурні заходи, автопробіги й кінопокази, а також ініціює гуманітарні проєкти, серед яких – відновлення радянських військових поховань.

Усе це має ідеологічне забарвлення та слугує просуванню російських історичних інтерпретацій, що суперечать міжнародному консенсусу щодо Другої світової війни, повідомляє розвідка.

Керівником проєкту, згідно з даними розвідки, є віцеспікер Державної думи Боріс Чернишов. Він перебуває під західними санкціями за підтримку воєнної агресії РФ проти України.

Лише за перші три місяці існування руху його представництва відкрилися у восьми країнах: Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Угорщині, Словаччині та Словенії.

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають великою вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники деяких країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід.

Так, Російська Федерація активізувала мережу агентів у всій Європі та Сполучених Штатах для організації пропагандистських акцій до 9 травня. Так, у Празі плануються масові заходи проросійського характеру з 7 до 8 травня. Зокрема, мітинг «За відновлення відносин із Росією» та акція під назвою «80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир», які організовує рух Ne zakladnam CR.

У Софії 9 травня організація «Російський дім у Болгарії» готує акцію «Георгіївська стрічка».

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив побєдобєсіє.