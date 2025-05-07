Справжній прорив у сфері авіаперевезень! У Сполучених Штатах Америки розпочала роботу авіакомпанія Bark Air, яка зробила ставку на комфорт чотирилапих пасажирів. Перший в історії авіарейс, розроблений спеціально для собак та їхніх власників, успішно сполучив Нью-Йорк та Лос-Анджелес, про що повідомило видання IFLScience.

Квитки на дебютний політ були миттєво розкуплені, адже власники прагнули забезпечити своїм улюбленцям подорож без стресу. За словами представників Bark Air, головна мета сервісу – мінімізувати дискомфорт, який зазвичай відчувають тварини під час авіаперельотів, пропонуючи їм умови, що відповідають "першому класу".

"Занадто часто собакам відмовляють у можливості подорожувати, їх змушують перебувати в переносках або вони страждають від стресу у багажному відділенні", – наголошують у компанії. Цей політ став "першим у світі досвідом авіаперельоту, створеним насамперед для собак, а вже потім для їхніх супроводжуючих, щоб вони могли подорожувати разом у максимальному комфорті та зручності".

Bark Air обіцяє позбавити чотирилапих пасажирів від зайвого хвилювання. Їм не доведеться стояти в чергах на контроль безпеки – процедура для них буде швидкою та займе лічені хвилини. Перед посадкою кожну собаку зустрічає спеціально навчений консьєрж.

У салоні літака для створення спокійної атмосфери використовуються феромони, приємна музика та заспокійливі кольори. За потреби собакам пропонують шумозаглушуючі навушники та спеціальні заспокійливі жилети. Під час зльоту тварини перебувають на повідцях, але після набору висоти їм дозволяють вільно пересуватися по салону.

Наразі Bark Air здійснює рейси між Нью-Йорком та Лос-Анджелесом, а також між Нью-Йорком та Лондоном. У планах компанії – розширення мережі маршрутів, включаючи трансатлантичні перельоти в майбутньому. Цей інноваційний підхід до авіаперевезень відкриває нові горизонти для власників домашніх тварин, які цінують комфорт і добробут своїх чотирилапих друзів під час подорожей.