Депутати зняли з себе відповідальність за зміст пов’язаних документів з угодою про копалини

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики переголосував щодо ратифікації угоди про копалини, яку підписали зі США. Цього разу до свого рішення додали текст про зняття із себе відповідальності.

Про це пишуть народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Це вже другий розгляд угоди в межах парламентського комітету. Напередодні там рекомендували ратифікувати її в парламенті, але додавши, що угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Сьогодні зранку, 7 травня, комітет зібрався знову, щоб переголосувати за своє рішення. У результаті ратифікацію знову підтримали, але на вимогу депутатів від фракції «Батьківщина» до тексту сьогоднішнього рішення додали рядок про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини, а тому, мовляв, не несуть за неї відповідальність.

До преамбули самої угоди, яку рекомендували ратифікувати, пропонують додати такий текст: «ВРУ констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, ВРУ не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.

ВРУ зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди».