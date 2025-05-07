3 травня рашисти стратили трьох українських військовополонених

Донецька обласна прокуратура повідомила про воєнний злочин російської армії — вбивство військовополонених українців, яке сталось 3 травня.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство з’сувало, що 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району.

«Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї», — повідомляє прокуратура.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.