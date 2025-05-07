Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту й створити 30-кілометрову зону - Келлог

У США стверджують, що Україна начебто готова заморозити війну та пропонують створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у коментарі Fox News, інформує РБК-Україна.

За його словами, офіційний Київ нібито виступає за заморожування війни по нинішній лінії фронту. Келлог не виключив створення 30-кілометрої демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення.

За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.

"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати", - сказав Келлог.

За його словами, якщо Росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.

Раніше Келлог заявляв, що Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни.