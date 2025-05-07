Індія завдала ракетних ударів по дев'ятьох об'єктах Пакистану

Збройні сили Індії випустили ракети по кількох об’єктах у Пакистані і контрольованій Пакистаном частині Кашміру в рамках операції «Сіндур», йдеться у заяві індійського Міністерства оборони.

Там вказують, що дії їхніх збройних сил були «цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру», уточнюється, що йдеться про дев’ять уражених об’єктів «терористичної інфраструктури» і що ніякі пакистанські військові об’єкти не були ціллю, повідомляє Радіо Свобода.

Генеральний директор Міжвідомчого відділу зв’язків з громадськістю Пакистану (ISPR) заявив, що п’ять районів були обстріляні ракетами, внаслідок чого двоє дорослих і одна дитина загинули, а 12 цивільних осіб зазнали поранення.

За даними агентства Reuters і пакистанського телеканалу, в горах навколо міста Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також в інших місцях регіону було чути кілька гучних вибухів. Одна ракета була випущена по району Мурідке поблизу Лахора.

Після вибухів Музаффарабад був знеструмлений, повідомляє Reuters з посиланням на свідків.

В ISPR заявили, що Індія випустила ракети по Музаффарабаді, Котлі в підконтрольному Пакистану Кашмірі, й Бахавалпурі в провінції Пенджаб.

Райони Бахавалпуру і Мурідке вважаються центрами заборонених груп «Джаїш-е Мухаммад» і «Лашкар-е Джангві».

Речник пакистанської армії заявив телекомпанії ARY, що Пакистан відповість на удари «дуже скоро».

Удари відбулися на тлі загострення напруженості між ядерними сусідами після нападу на індуїстських туристів в індійському Кашмірі минулого місяця.

Індія звинуватила Пакистан у насильстві, в якому загинули 26 чоловіків, і пообіцяла відповісти. Пакистан заперечив свою причетність до вбивств, а також заявив, що має розвідувальні дані про те, що Індія планує атакувати. Індія це не коментувала.

ISPR повідомив пакистанським телеканалам, що обстріли були здійснені по цивільних районах. Незалежної інформації про жертви або про те, які райони були обстріляні, немає.

Пакистан скавував авіарейси в Лахорі й Ісламабаді на наступні 48 годин.