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Трамп проковтнув жорстку відповідь прем'єр-міністра Канади

Трамп проковтнув жорстку відповідь прем'єр-міністра Канади

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країну не можна купити і таким чином зробити американським штатом.

"Як ви знаєте, у бізнесі у сфері нерухомості існують об'єкти, які ніколи не продаються... Я зустрічався з "власниками" Канади протягом виборчої кампанії останніми місяцями і можу сказати, що вона не продається і ніколи не буде продаватися", - заявив Карні в Білому домі.

Зі свого боку президент США зауважив, що не можна "ніколи говорити ніколи". Трамп припустив, що з часом його ідея про приєднання Канади до США цілком може стати реальністю.

Раніше Трамп неодноразово висловлював думку про те, що Канада має стати 51-м американським штатом. У відповідь на це Карні заявляв, що "Канада ніколи, ні в якому вигляді не стане частиною Америки".

Теги:

СШАКанадаДональд ТрампМарк Карні
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