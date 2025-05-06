Ізраїль завдав повторного удару по об'єктах хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом доби провела вже другу хвилю ударів по позиціях підтримуваних Іраном хуситів на території Ємену. Основною ціллю цієї атаки став аеропорт у столиці Ємену, місті Санаа.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, аеропорт використовувався хуситами для перекидання зброї та особового складу. За даними ізраїльської радіостанції Kann, внаслідок удару було пошкоджено пасажирський термінал, цивільні літаки та службові приміщення, що призвело до повного закриття аеропорту.

Крім аеропорту в Санаа, ізраїльські військові також атакували кілька ключових електростанцій у районі столиці, які, як стверджується, використовуються хуситами. Під ударом опинився і цементний завод "Аль-Імран" на північ від Санаа, який, за інформацією ЦАХАЛ, слугував базою для будівництва тунелів.

Ці дії є продовженням попередньої атаки Ізраїлю, під час якої були уражені морський порт Ходейда та цементний завод "Баджіл". Тоді ізраїльська сторона заявила, що ці удари стали відповіддю на ракетні обстріли території Ізраїлю з боку єменських хуситів.

Напруженість між Ізраїлем та хуситами значно зросла після того, як днями хусити здійснили атаку балістичними ракетами по Ізраїлю. Одна з ракет тоді впала поблизу міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона, що спричинило поранення щонайменше шести осіб.