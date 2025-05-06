Повернення героїв: Україна повернула з полону 205 захисників

Понад дві сотні українських Оборонців, зокрема три офіцери та 202 солдати й сержанти, повернулися додому з російської неволі 6 травня. Їх визволення стало результатом діяльності Координаційного штабу, яка здійснювалася за дорученням Президента України, і символічно відбулося у День української піхоти.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти», – йдеться у повідомленні.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

Сьогоднішній обмін –вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

«Щиро дякуємо за сприяння в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради визволення наших людей.

Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога.

Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі.

Уся команда Координаційного штабу не припиняє докладати зусиль для пошуку та порятунку всіх полонених українців», – зазначають у штабі.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив про повернення з російського полону 205 українських воїнів.